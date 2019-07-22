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В Калининграде возбудили дело после смертельного ДТП с бензовозом

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Калининграде возбудили дело после ДТП с бензовозом, в котором один ребенок погиб и еще пять человек пострадали.

Пресс-служба регионального УМВД сообщила в понедельник, что дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

19 июля микроавтобус Volkswagen и бензовоз столкнулись под Калининградом на трассе Нестеров-Черняховск-Калининград. По версии полицейских, водитель микроавтобуса при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении бензовозу, в результате чего произошло столкновение.

В результате аварии водитель микроавтобуса и пятеро детей в возрасте от 3 месяцев до 10 лет были госпитализированы. Позднее трехмесячный ребенок от полученных травм скончался в больнице.

За рулем микроавтобуса был дедушка пострадавших детей. Он получил травмы и находится в тяжелом состоянии в больнице.

Трое детей в настоящее время чувствуют себя удовлетворительно. Еще один несовершеннолетний остается в реанимации. Его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести с положительной динамикой, сообщил Минздрав Калининградской области.

Калининград

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