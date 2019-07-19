Епископ Дионисий назначен первым викарием патриарха Кирилла

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Распоряжением патриарха Кирилла епископ Воскресенский Дионисий назначен первым патриаршим викарием с сохранением должности первого заместителя управляющего делами Московской патриархии, сообщает сайт Московской городской епархии.

Таким образом, епископ Дионисий пришел на смену митрополиту Истринскому Арсению, который много лет был первым викарием патриарха. В связи с недавним избранием митрополита на Липецкую кафедру патриарх освободил его также от управления приходами Центрального и Южного викариатств Московской городской епархии. Там руководителями будут епископ Воскресенский Дионисий и епископ Бронницкий Фома.

В Юго-Восточное викариатство вместо епископа Воскресенского назначен архиепископ Егорьевский Матфей, который останется управляющим Северо-Восточным викариатством.

Распоряжением патриарха епископ Воскресенский Дионисий назначен председателем комиссии по церковному имуществу и землевладениям при епархиальном совете Москвы.