Поиск

ФСБ задержала сотрудника МЧС во время совещания в мэрии Читы

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Один из сотрудников руководящего звена подведомственного учреждения МЧС России по Забайкальскому краю задержан ФСБ во время планерки в администрации Читы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Задержан заместитель начальника третьего отряда противопожарной службы Забайкальского края, майор МЧС Иван Пименов. По моей информации, он подозревается в хищении бюджетных средств. Об этом было заявлено при задержании в присутствии участников заседания", - сообщил собеседник агентства.

В региональном управлении ФСБ и СУ СК РФ пока не комментируют обстоятельства дела, так же, как и коллеги задержанного.

"Мы не комментируем данную ситуацию, так как проводятся следственные действия. Факт задержания подтверждаем", - сообщили в региональном главке МЧС России.

Чита МЧС ФСБ

Новости

Авиакомпания "Победа" начала продавать туристические путевки

Авиакомпания "Победа" начала продавать туристические путевки

Что произошло за день: воскресенье, 21 июля

В Петербурге арестовали уроженца Дагестана, ранившего ножом двоих украинцев

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 июля

Иркутская область выделит 10 млрд рублей на жилье для пострадавших при наводнении

Машина попала в промоину на федеральной трассе "Амур" после ливней

Рогозин рассказал о плане работы робота FEDOR на МКС

Рогозин рассказал о плане работы робота FEDOR на МКС

Количество пропавших во время наводнения в Иркутской области выросло

"Гагаринский старт" космодрома Байконур модернизируют в скором времени

Пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался к МКС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');