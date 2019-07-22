ФСБ задержала сотрудника МЧС во время совещания в мэрии Читы

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Один из сотрудников руководящего звена подведомственного учреждения МЧС России по Забайкальскому краю задержан ФСБ во время планерки в администрации Читы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Задержан заместитель начальника третьего отряда противопожарной службы Забайкальского края, майор МЧС Иван Пименов. По моей информации, он подозревается в хищении бюджетных средств. Об этом было заявлено при задержании в присутствии участников заседания", - сообщил собеседник агентства.

В региональном управлении ФСБ и СУ СК РФ пока не комментируют обстоятельства дела, так же, как и коллеги задержанного.

"Мы не комментируем данную ситуацию, так как проводятся следственные действия. Факт задержания подтверждаем", - сообщили в региональном главке МЧС России.