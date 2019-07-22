Что произошло за день: понедельник, 22 июля

Индия на Луне, найденная французская подлодка и один день лета в Москве

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Индия запустила к Луне межпланетную станцию с посадочным модулем и луноходом. "Чандраян-2" была запущена с пусковой площадки Космического центра, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Посадку на поверхность Луны планируется осуществить 7 сентября. Станция успешно выведена на орбиту.

- Western Union ограничила переводы из России за рубеж. Платежная система с 22 июля установила пороговую величину переводов из России в большинство стран суммой в 600 тысяч рублей на одного отправителя в месяц.

- ЦИК Украины обработал более 80% протоколов на выборах в Раду. Партия президента страны "Слуга народа" сохраняет лидерство с 42,83% голосов, опережая "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 12,98%. Эксперты прогнозируют, что кандидаты от "Слуги народа" могут победить в 115-120 мажоритарных округах, 121 место даст фракции в общей сложности 225 мандатов, то есть большинство в парламенте.

- Около 25-30% питьевой воды на российском рынке - подделка. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, в некоторых регионах эта цифра достигает 80%. Он предложил ввести для воды маркировку, какая существует для молочных товаров.

- В Средиземном море нашли французскую подлодку, затонувшую более 50 лет назад. Поиски были возобновлены по просьбе родственников 52 погибших на "Минерве" моряков. Причины катастрофы никогда не были обнародованы.

- Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано. Ранее сообщалось, что он намеревается направить в совет управляющих агентства заявление об отставке.

- Лето вернулось в Москву только на один день. В Гидрометцентре сообщили, что до конца недели будет тепло - 20-25 градусов, но с умеренными дождями, которые начнутся уже во вторник.