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Настоящее лето пришло в Москву на один день

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Теплая летняя погода продержится в Москве до конца понедельника, дальше снова наступит время грибников, рассказал замдиректора Гидрометцентра Геннадий Елисеев.

До конца недели будет тепло - 20-25 градусов, но с умеренными дождями, которые начнутся уже во вторник.

Елисеев добавил, что "всегда есть что-то хорошее в любой погоде - грибы люди уже собирают и продолжат собирать".

По словам Елисеева, хотя дожди продолжаются в Москве несколько недель, норма осадков на июль все еще не выполнена: на сегодняшний день выпало 60 мм, а норма для июля - 94 мм.

Москва

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