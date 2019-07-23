На казаков распространили антикоррупционные ограничения

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, последнем чтении правительственный закон об антикоррупционных ограничениях для атаманов и кандидатов в атаманы казачьих обществ.

Как пояснили в федеральном агентстве по делам национальностей, казачье общество - единственная форма НКО, члены который имеют право на доступ к государственной службе. Значит, такому праву должны соответствовать обязанности, подчиняющиеся антикоррупционным законам.

Закон также включает поправки о том, что атаман Всероссийского казачьего общества назначается и освобождается от должности президентом РФ.

Кроме того, авторы документа обратили на отсутствие в законодательстве отражения устоявшейся системы взаимоподчинения в структуре казачьих обществ. Закон вводит в федеральный 154-й закон обязательное требование о согласовании уставов и атаманов нижестоящих казачьих обществ с вышестоящими.