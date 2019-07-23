Поиск

На казаков распространили антикоррупционные ограничения

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, последнем чтении правительственный закон об антикоррупционных ограничениях для атаманов и кандидатов в атаманы казачьих обществ.

Как пояснили в федеральном агентстве по делам национальностей, казачье общество - единственная форма НКО, члены который имеют право на доступ к государственной службе. Значит, такому праву должны соответствовать обязанности, подчиняющиеся антикоррупционным законам.

Закон также включает поправки о том, что атаман Всероссийского казачьего общества назначается и освобождается от должности президентом РФ.

Кроме того, авторы документа обратили на отсутствие в законодательстве отражения устоявшейся системы взаимоподчинения в структуре казачьих обществ. Закон вводит в федеральный 154-й закон обязательное требование о согласовании уставов и атаманов нижестоящих казачьих обществ с вышестоящими.

Госдума

Новости

Медведева возмутили слова губернатора о том, что никто не знал о наличии сгоревшего детского лагеря

Совет Федерации займется борьбой с домашним насилием

Четвертый ребенок умер после пожара в лагере в Хабаровском крае

Украинцам и знающим русский иностранцам будет проще получить вид на жительство в РФ

Украинцам и знающим русский иностранцам будет проще получить вид на жительство в РФ

Умерли еще две девочки, пострадавшие при пожаре в палаточном лагере

Умерли еще две девочки, пострадавшие при пожаре в палаточном лагере

Зюганов поддержал предложение Володина об изменении Конституции

Путин потребовал от Собянина и Орлова доклад об отношении жителей к свалке в Шиесе

Путин потребовал от Собянина и Орлова доклад об отношении жителей к свалке в Шиесе

Правительство предложило создать единую базу данных россиян

Правительство предложило создать единую базу данных россиян

Помощнику уральского полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене

Число пострадавших при пожаре в детском лагере под Хабаровском возросло до 12

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');