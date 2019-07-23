Украинцам и знающим русский иностранцам будет проще получить вид на жительство в РФ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, упрощающий предоставление отдельным категориям иностранных граждан разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в России.

Документ был внесен правительством РФ. Он предполагает, что разрешение на временное проживание без учета утвержденной квоты может быть выдано иностранцам, которые являются гражданами Украины, постоянно проживавшими на территории Украины и признанными беженцами, либо если они получили временное убежище на территории РФ.

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