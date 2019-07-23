Россиянам запретят тратить на краудфандинг больше 600 тысяч рублей в год

Это ограничение не для каждой краудфандниговой платформы, а с учетом всех разом

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Не являющиеся квалифицированными инвесторами граждане не смогут тратить на краудфандинговые инициативы больше 600 тысяч рублей в год, а инвесторы не смогут привлекать таким способом больше 1 млрд рублей в год. Об этом говорится в законопроекте о краудфандинге, который Госдума приняла во втором чтении.

Законпроект разрешает компаниям и индивидуальным предпринимателям (ИП) привлекать под свои проекты средства, собранные через краудфандинговые платформы. При этом у оператора платформы должно быть не меньше 5 млн рублей собственных средств. Вести реестр операторов инвестиционных платформ будет Банк России, следует из законопроекта.

Законопроект ограничивает граждан, которые не являются квалифицированными инвесторами и не зарегистрированы как ИП, суммой в 600 тысяч рублей в год в рамках всех инвестиционных платформ. Следить, чтобы граждане не тратили больше и не нарушали это правило, будут обязаны операторы платформы, им придется проверять это при каждом инвестировании.

Ограничение для инвесторов в 1 млрд рублей в течение календарного года не коснется публичных акционерных обществ, которые продают или покупают утилитарные цифровые права (токены).

Инвестировать через инвестплатформы можно будет путем представления займов, а также путем приобретения эмиссионных ценных бумаг за исключением ценных бумаг кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг.

Также в законопроекте разрешено инвестировать через покупку токенов. Норма о цифровых правах является новой и ранее в проекте закона не прописывалась. Речь идет о праве требовать передачи вещи (вещей); праве требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или прав использования результатов интеллектуальной деятельности; право требовать выполнения работ или оказания услуг.

Уточняется, что если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых ценных бумаг, такие ценные бумаги могут размещаться только путем закрытой подписки.

Первое чтение законопроект прошел год назад, в июле 2018 года. Если его одобрит Совет Федерации и президент, он вступит в силу с 2020 года.