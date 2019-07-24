На бывшего менеджера СПбГУ завели дело за отправку семьи на отдых за счет вуза

Проверять его начали после жалоб студентов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Санкт-Петербургского государственного университета. Его подозревают в том, что он незаконно отправил двух детей и сожительницу на отдых на учебно-оздоровительную базу в селе Ольгинка Туапсинского района Кубани, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Речь идет о бывшем начальнике управления эксплуатации баз СПбГУ Алексее Степпанове, уточнила пресс-секретарь управления. Жалоба на него поступила в полицию в декабре 2018 года. После ее проверки в МВД на него завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Материальный ущерб следствие оценило в 160 тысяч рублей.

Полиция проверит подозреваемого на причастность к другим преступлениям, связанным с его работой.

Ранее сообщалось, что Степанова отстранили от работы и потом уволили после проверки университетского лагеря "Горизонт" на Черном море. Как сообщалось на сайте вуза, проверку инициировал по жалобам студентов заместитель ректора по безопасности. После проверки одновременно со Степановым лишился должности директор базы "Горизонт" Владислав Ковальский.