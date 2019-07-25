СКР не нашел связей с ИГ участников нападения на единственный православный храм Грозного

Расследование дела завершено, напавшими оказались студенты-медики

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Участниками нападения на храм Михаила Архангела в Грозном в мае 2018 года оказались радикализировавшиеся студенты Чеченского базового медицинского колледжа, их связей с боевиками в Сирии или других странах не обнаружено. Расследование дела завершилось, узнал "Коммерсантъ".

По делу проходят убитые полицейскими Ахмед Цечоев, Микаил Элисултанов и братья-двойняшки Амир и Али Юнусовы. Руководитель отдела по расследованиям особо важных дел ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу рассказал изданию, что, по словам однокурсников, они все сначала исповедовали традиционный ислам, однако в конце второго курса Амир Юнусов начал создавать в приложении WhatsApp группы с арабскими названиями, и в них он с друзьями обсуждал видеозаписи боевых действий в Сирии, вопросы ислама и призывы иностранных духовных лидеров к джихаду. Наиболее активными участниками обсуждений студенты назвали самого Амира Юнусова и Цечоева, приехавшего из Чечни. Затем участники групп перешли к личным встречам.

По данным следствия, в конце февраля — начале марта 2018 года Цечоев, Юнусовы и Микаил Элисултанов начали говорить о том, что пора действовать самим и нападать на полицейских или людей, исповедовавших другую религию, чтобы отомстить за убитых в Сирии. В итоге они выбрали объектом для нападения единственный православный храм Грозного, который охраняли сотрудники МВД из Саратовской области.

Фигуранты дела провели разведку на территории церкви. Как считает следствие, за это время они не заметили вагончик для отдыха полицейских. В день нападения находившиеся там силовики обезвредили напавших.

Студенты не смогли достать боевое оружие, но заказали через интернет ножи, пейнтбольные гранаты и дымовые шашки, по рецепту из сети заготовили зажигательную смесь в нескольких бутылках. Элисултанов принес из дома двустволку ИЖ-27 12-го калибра с патронами, которую его отец одолжил у соседа, рассказал Овчаренко.

Нападение на церковь студенты начали в 15:30 19 мая. По версии следствия, они планировали убить как можно больше людей и поджечь само здание. Все продолжалось несколько минут, пишет газета. Сначала они убили дежурного у ворот, нанеся ему ножевые ранения. У него они отобрали пистолет, и из него ранили второго полицейского, которого потом добили ножами. Прихожане заперлись в церкви, так как услышали выстрелы и крики. Тогда напавшие начали стрелять по дверям здания и ранили еще одного человека. Наконец, на территории храма они обнаружили жителя Грозного в куртке военного образца и нанесли ему не меньше 50 ударов ножом, так что один из ножей сломался. После этого из вагончика для отдыха вышли другие полицейские и застрелили всех напавших. Двое из сотрудников МВД получили ранения.

Уголовное преследование фигурантов дела прекратили в связи с их смертью. Овчаренко отметил, что даже опытные следователи были поражены цинизмом и дерзостью напавших.

Ранее издания, отслеживающие информацию о террористических группах, сообщали, что ответственность за нападение на храм Михаила Архангела взяла на себя группировка ИГ (запрещена в России).