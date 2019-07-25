Госдума собралась ограничить бонусы топ-менеджерам госкорпораций

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума планирует выработать законодательные ограничения выплаты бонусов топ-менеджерам государственных корпораций, сообщил журналистам лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

По словам Неверова, этот вопрос планируется обсудить в профильных комитетах на осенней сессии Госдумы, которая длится с 27 августа по 31 декабря. Он напомнил, что ранее законодатели уже ввели ограничения по "золотым парашютам".

Неверов отметил, что Госдума ежедневно отслеживает обращения граждан, и вопросы выплаты бонусов топ-менеджерам госкорпораций занимают в них ключевое место.

По словам лидера фракции, особый всплеск таких вопросов был связан с "Почтой России", так как "у нас одна из самых низких заработных плат у почтальонов на селе", а руководителю "Почты" был выплачен огромный бонус. "Это вызвало огромное возмущение..., поэтому мы считаем, что это тема, которая требует обсуждения", - подчеркнул Неверов.

При этом от отметил, что речь не идет о бонусах в частном бизнесе.