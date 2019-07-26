Наводнение в Иркутской области запомнилось россиянам больше остальных событий июля

Также в перечень наиболее запомнившихся новостей попала история с недопуском кандидатов на выборы в Мосгордуму

Дома в подтопленном районе Тулуна Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - 25% россиян назвали наводнение в Иркутской области самым запомнившимся событием последнего месяца, 7% назвали парламентские выборы на Украине. Таковы результаты опроса "Левада-центра", проведенного с 18 по 24 июля среди 1605 человек в 50 регионах.

В перечень также попали запрет авиасообщения между Россией и Грузией, лесные пожары в Сибири, недопуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и связанный с этим митинг в Москве.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня после обильных дождей. Стихийное бедствие затронуло десять муниципальных образований или 109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов. Погибли 25 человек, еще семь пропали без вести. От подтопления пострадали 14 428 жилых помещений, из них 4 217 признаны утраченными, а 10 211 требуется капитальный ремонт.

Внеочередные парламентские выборы на Украине прошли 21 июля. На них больше всех голосов получила партия "Слуга народа", основанная в 2016 году нынешним президентом Владимиром Зеленским. Она получила 43,16% голосов, кроме того, ее кандидаты победили в 130 мажоритарных округах из 199, итого она получила 254 мандата в Верховной раде.

Президент Владимир Путин в конце июня издал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать напрямую в Грузию. Минтранс наложил такие же ограничения и на грузинских авиаперевозчиков. Запрет вступил в силу с 8 июля. Поводом стали антироссийские настроения на акциях протеста в Тбилиси.

На выборах в Мосгордуму избирательные комиссии зарегистрировали 233 кандидатов на 45 мест, в основном выдвиженцев от парламентских партий, кроме "Единой России". 57 выдвиженцев получили отказ, среди них почти все независимые оппозиционные кандидаты. Они утверждают, что подписи избирателей в поддержку их выдвижения при проверке были необоснованно признаны недействительными. Отмены решений об отказах они добиваются в Мосгоризбиркоме, ЦИКе и в судах, а также организуют уличные акции.