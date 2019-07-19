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Среди грузин стало меньше сторонников диалога с Россией

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Число грузин, которые считают необходимым диалог с Россией, уменьшилось по сравнению с 2017 годом, хотя таких все еще подавляющее большинство, свидетельствуют данные опроса американской неправительственной организации Международный республиканский институт (IRI).

Вести переговоры с Россией считают важным 75% опрошенных. Из них 46% заявили, что полностью поддерживают дальнейший диалог с Москвой, еще 29% готовы поддержать его частично.

Полностью отвергают дальнейший диалог Грузии и России 12% респондентов, "отчасти против" выступили 7% опрошенных.

В 2017 года в ходе аналогичного опроса IRI за диалог с РФ выступало 82% грузин: 53% поддерживали его полностью, 29% - отчасти.

Опрос проводился в Грузии с 20 мая по 11 июня, до беспорядков 21 июня, из-за которых отношения Москвы и Тбилиси резко обострились.

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

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Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакатыУчастник митинга позирует на ступенях парламента перед полицейским оцеплениемУчастник протестов бросает дымовую шашку в полицейское оцепление у здания парламентаМитингующие укрываются от дымовых гранат щитом, вырванным у полицейскогоПолиция разгоняет людей с помощью водометаРаненный в голову мужчина недоволен действиями полицииПротестующий на проспекте Руставели в противогазе, с дубиной и полицейским щитом
Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакаты
Грузия

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