Минюст трижды отказался регистрировать общественную организацию "Открытая Россия"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ в третий раз отказалось регистрировать российскую общественную организацию "Открытая Россия". Минюст сослался на то, что уже существует организация с таким же названием. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организации.

Пресс-секретарь "Открытой России" Наталья Грязневич заявила, что организация и дальше будет добиваться регистрации, поскольку уверена, что все юридические основания на ее стороне.

В полученном юристами "Открытой России" официальном ответе Минюста говорится, что в реестре НКО уже имеется организация с таким названием (созданная в 2003 году). В организации отмечают, что совпадение названий основанием для отказа быть не может, так как у новой структуры иной территориальный охват и состав учредителей.

Ранее совет движения "Открытая Россия", основанного экс-главой "ЮКОСа" Михаилом Ходорковским, решил подать в Минюст документы для регистрации в РФ в связи с рядом административных, а также уголовных дел. Они были возбуждены в отношении активистов движения, хотя по закону регистрация общественному движению в официальном порядке не требуется.

Учредительная конференция "Открытой России" состоялась в Хельсинки 12-13 ноября 2016 года. 26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).

Тогдашний председатель "Открытой России" Александр Соловьев заявил, что в сообщении Генпрокуратуры содержится информация о тех организациях, которые никакого отношения к сетевому движению "Открытая Россия" не имеют.

21 января в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("деятельность нежелательной организации"), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трех городах страны: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске. Суд в Ростове-на-Дону отправил Шевченко под домашний арест.

Кроме того, в отношении активистов движения за последние два года были возбуждены несколько десятков административных дел по статье об участии в нежелательной организации (20.33 КоАП).