Источник узнал о визите в Москву помощников американских конгрессменов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В конце августа в Москву приедет группа помощников "сенаторов и конгрессменов" США, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, они планируют посетить 29 августа Совет Федерации: "Цели ознакомительные, уровень технический".

Группа конгрессменов приезжала в Россию в середине лета 2018 года. В нее вошли представители Сената и палаты представителей, конгрессмены посетили Петербург и Москву, в столице они посетили Госдуму, Совфед и МИД. В августе в Россию приезжал сенатор Рэнд Пол.