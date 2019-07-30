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В Петербурге недовольный клиент ранил топором сотрудников брокерской компании

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге недовольный клиент напал с топором на сотрудников финансовой организации.

Придя в офис, мужчина пожаловался на качество предоставленных ему услуг. Между ним и сотрудниками завязался конфликт. Мужчина достал принесенный топор и ударил им двух сотрудников этого финансового учреждения. Затем он вышел из здания и скрылся.

Пострадавшие с различными травмами были доставлены в больницу, их готовят к операции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во вторник.

Полиция установила личность нападавшего, сейчас его разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным СМИ, нападение произошло на офис компании, которая предоставляет брокерские и кредитные услуги. Он располагается в бизнес-центре "Лидер" на площади Конституции.

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