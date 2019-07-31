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Барк "Седов" попал в шторм на пути в Мурманск

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Путь в Мурманск для барка "Седов" оказался серьезным испытанием на прочность. В течение 38 часов парусник находился в зоне семибалльного шторма. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Балтийской государственной академии (БГА, является оператором парусника).

Собеседник рассказал, что капитан барка Евгений Ромашкин, узнав о предстоящем трехдневном шторме, попытался уйти от него, повернув на север. Перед "Седовым" стояла задача безопасно разойтись с ветром на максимально возможной скорости. Он зацепил судно по касательной, но 20 м/с в открытом море хватило, чтобы значительная часть экипажа и курсантов слегли в кубриках с морской болезнью.

Шторм, однако, не внес коррективы в планы на рейс и учебную практику. Барк должен прибыть в Мурманск 1 августа.

Это будет первая стоянка барка в столице Заполярья после его передачи в 2017 году в эксплуатацию БГА. Передача состоялась в связи с переходом Мурманского государственного технического университета из ведения Росрыболовства Министерству образования РФ.

Барк "Седов" был построен на верфи Круппа в Киле (Германия) в 1921 году. Судно, получившее имя "Магдаленна", было спроектировано и построено для перевозки навалочных грузов между портами Европы и Южной Америки, Австралии и Океании.

В 1936 году барк получил новое имя - "Коммондор Йонсон". После Второй мировой войны Советский Союз получил барк по репарации. Корабль назвали "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова.

В 2017 году судно было передано БГА, на нем проходят обучение будущие поколения гражданских моряков. "Седов" занесен в "Книгу рекордов Гиннеса" как самое крупное из сохранившихся до наших дней парусных судов. Длина - 117,5 метра, водоизмещение 7 320 тонн, экипаж - 320 человек, площадь парусов - 4192 квадратных метра.

Седов Мурманск

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