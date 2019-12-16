Барк "Крузенштерн" благополучно преодолел восьмибалльный шторм

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Экипажи российских парусников "Седов" и "Крузенштерн" продолжают плавание в штормовых условиях, сообщили "Интерфаксу" в медиацентре похода.

"В настоящее время "Крузенштерн" со скоростью 9 узлов проходит пролив Па-де-Коле, который разделяет Англию и Францию. В этот район интенсивного судоходства барк пришел, успешно преодолев мощный шторм. Накануне экипаж попал в восьмибалльный шторм, где высота волны достигала 5,5 метра, а порывы ветра достигали 40 метров в секунду", - рассказал собеседник агентства.

Экипаж выдержал испытание стихией, хотя многие курсанты впервые испытали на себе "морскую болезнь". Не подвела и техника. Парусный такелаж, закрепленный по штормовому, не был порван или поврежден. Не пострадал и рангоут (устройства для постановки парусов).

"Экипажу "Седова" на пути к проливу повезло несколько больше. К началу шторма барк находился на расстоянии более 200 миль от его фронта. И потому капитан судна не стал "оморячивать" курсантов и обошел шторм с южной стороны. Хотя и там было зафиксировано волнение Северного моря в 4 балла. И сейчас "Седов" подходит к Па-де-Кале на скорости 8 узлов", - отметили в медиацентре.

Как сообщалось, кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание.

В настоящее время на борту "Седова" и "Крузенштерна" находятся более 230 курсантов из учебных заведений Росрыболовства из Санкт-Петербурга, Мурманска, Ейска, Астрахани и Петропавловска-Камчатского, Калининграда. Они пройдут на барках часть пути, а затем будут сменены своими товарищами. Всего же на борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта и 56 юнг.

По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Каждый заход в порт будет сопровождаться культурно-просветительскими мероприятиями. За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тыс. морских миль.