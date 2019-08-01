Более 1,5 тысяч машин скопилось на подтопленной паводками трассе "Сибирь"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Иркутской области более 1,5 тысяч автомобилей стоят в ожидании открытия федеральной трассы Р-255 "Сибирь", перекрытой из-за паводков, сообщает региональный главк МЧС в четверг.

В ведомстве отметили, что на трассе организовано 33 стоянки транспорта. "Всего в местах стоянки находится 1543 единицы автотранспорта", - говорится в сообщении.

Движение по федеральной трассе "Сибирь" было перекрыто 30 июля. Вышедшая из берегов река Ия затопила город Тулун, а также низменные участки дороги, проходящей через город. В полиции отмечали, что существует объезд через Братск.

Во время первой волны паводка в конце июня трасса также была блокирована.