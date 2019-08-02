Восстановлено движение по федеральной трассе "Сибирь" в Иркутской области

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь", прерванное паводком в Иркутской области трое суток назад, восстановлено, сообщила в пятницу пресс-служба Упрдора "Прибайкалье" (структура Росавтодора).

"В 5:00 (0:00 по Москве) 2 августа возобновлено движение для всех видов транспорта по участку трассы "Сибирь" в Тулунском районе. Организовано реверсивное движение", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение по федеральной трассе "Сибирь" было перекрыто 30 июля, когда вышедшая из берегов река Ия затопила город Тулун и низменные участки дороги, проходящей через него.

Точно так же река затопила Тулун и трассу в конце июня, во время первой, более масштабной, волны паводка в Иркутской области.

По данным МЧС на 1 августа, в ожидании открытия федеральной трассы "Сибирь" на стоянках вдоль дороги стопилось более полутора тысяч машин.