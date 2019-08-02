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Напавшего на полицейских в Сургуте по ошибке приняли за потерпевшего

Когда полицейские прибыли по вызову, они увидели человека в крови и решили, что он жертва, он затем на них напал с ножом

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Полицейские, на которых было совершено нападение 1 августа в Сургуте, приняли за пострадавшего мужчину, который на них затем напал. Об этом рассказал источник "Интерфакса" в правоохранительных органах.

"Поступила информация, что неадекватный мужчина ходит с ножом. Полицейские приехали на место и увидели мужчину в крови, они подумали, что он пострадавший, подошли помочь, а он в этот момент напал на них с ножом", - сообщил собеседник агентства.

Он подтвердил, что подозреваемый был сотрудником МЧС, на момент нападения он был в отпуске. В МЧС ранее заявили, что проверят эту информацию.

В Сургуте подозреваемого не раз привлекали к административной ответственности, в том числе за появление в общественных местах в пьяном виде, добавил источник. По его данным, следователи проверяют информацию, что в других регионах этот человек проходил подозреваемым по уголовным делам.

В управлении СКР и в УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу эти сведения не комментируют.

1 августа вечером пьяный 37-летний мужчина напал с ножом на двух полицейских, приехавших по вызову. Один сотрудник полиции погиб, второй был ранен и застрелил напавшего из табельного оружия. По факту возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Сургут МЧС ХМАО МВД СКР

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