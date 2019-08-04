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Двое погибли при столкновении пяти машин на перекрестке в Екатеринбурге

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло в центре Екатеринбурга утром в воскресенье, при аварии два человека погибли, еще трое получили травмы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГИБДД города.

В пресс-службе сообщили, что водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и столкнулся с автомобилем SsangYong, после чего врезался в стоявший на "красном" ВАЗ-21010. Его отбросило на Toyota Avensis, а она, в свою очередь, въехала в Volkswagen Polo, которые также ожидали зеленого сигнала светофора.

Водитель и пассажир ВАЗа скончались на месте. Пассажир и водитель Kia Rio, а также водитель Toyota доставлены в городскую больницу, предварительно у них диагностированы черепно-мозговые травмы.

Екатеринбург

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