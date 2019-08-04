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В Брянске замдиректора банка сняла со счета клиента более 10 млн руб.

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Заместитель директора по розничному бизнесу одного из банков Брянска подозревается в хищении 10 млн рублей со счета клиента.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленница при заключении договора ввела клиента в заблуждение и получила доступ к его лицевому счету, с которого впоследствии вывела более 10 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и "отмывании денежных средств. Замдиректора банка арестована, проверяется ее причастность к другим преступлениям.

Брянск

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