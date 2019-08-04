Поиск

Под Владимиром легковушка врезалась в автобус, один человек погиб

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Жертвой аварии с участием автобуса во Владимирской области стал один человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

Как рассказали в МЧС, вблизи населенного пункта Николо-Ушна легковой автомобиль въехал в стоящий на обочине автобус, в результате загорелись оба транспортных средства.

По данным пресс-службы, в автобусе находились пять человек, они получили незначительные травмы. В автомобиле был только водитель, он погиб.

Автобус ПАЗ выполнял регулярный рейс по маршруту Муром - Владимир, добавили в МЧС.

Владимирская область МЧС

Новости

Омоновец пострадал при стычке с футбольными фанатами в Петербурге

Августовский холод установил в воскресенье рекорд в столице

Августовский холод установил в воскресенье рекорд в столице

Новый закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу

Иркутские власти посчитали количество пострадавших при наводнении

Двое погибли при столкновении пяти машин на перекрестке в Екатеринбурге

Двое погибли при столкновении пяти машин на перекрестке в Екатеринбурге

Река Ия в Тулуне опустилась ниже критической отметки

Река Ия в Тулуне опустилась ниже критической отметки

Что произошло за день: суббота, 3 августа

Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" совершил первый полет

СКР завел уголовное дело об отмывании средств фондом Навального

СКР завел уголовное дело об отмывании средств фондом Навального

В Петербурге начался митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');