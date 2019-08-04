Под Владимиром легковушка врезалась в автобус, один человек погиб

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Жертвой аварии с участием автобуса во Владимирской области стал один человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

Как рассказали в МЧС, вблизи населенного пункта Николо-Ушна легковой автомобиль въехал в стоящий на обочине автобус, в результате загорелись оба транспортных средства.

По данным пресс-службы, в автобусе находились пять человек, они получили незначительные травмы. В автомобиле был только водитель, он погиб.

Автобус ПАЗ выполнял регулярный рейс по маршруту Муром - Владимир, добавили в МЧС.