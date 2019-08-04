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В результате ДТП под Владимиром пострадали шесть человек

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - По уточненным данным, один человек погиб, шестеро пострадали в аварии с участием автобуса во Владимирской области, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как рассказали в пресс-службе, в 13:40 от очевидца диспетчеру "112" поступило сообщение о ДТП в Селивановском районе на 84-м км автодороги "Владимир-Муром-Арзамас" у населенного пункта Николо-Ушна. Произошло столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса (маршрут Владимир - Муром) "ПАЗ".

В результате аварии загорелась легковушка, далее огонь перекинулся на автобус. На момент прибытия спасателей обе машины горели полностью. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар.

В ДТП погиб водитель автомобиля, в автобусе пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Всех пострадавших доставили в Муромскую ЦГБ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Для ликвидации последствий аварии привлекалось 20 человек и семь единиц техники.

Ранее сообщалось о травмировании пяти человек, находившихся в автобусе, и гибели водителя легковушки.

Владимирская область МЧС

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