Семь человек пострадали в массовой аварии в Новгородской области

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В результате столкновения пяти легковых автомобилей и двух грузовиков на трассе в Новгородской области пострадали семь человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России в воскресенье.

В МЧС рассказали, что авария произошла на 563 км трассы М-10 в районе населенного пункта Трегубово. Предварительно пострадали пятеро взрослых и двое детей, отметили в ведомстве.

После ДТП движение на данном участке трассы перекрыто, уточнили в министерстве.