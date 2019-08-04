Поиск

Семь человек пострадали в массовой аварии в Новгородской области

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В результате столкновения пяти легковых автомобилей и двух грузовиков на трассе в Новгородской области пострадали семь человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России в воскресенье.

В МЧС рассказали, что авария произошла на 563 км трассы М-10 в районе населенного пункта Трегубово. Предварительно пострадали пятеро взрослых и двое детей, отметили в ведомстве.

После ДТП движение на данном участке трассы перекрыто, уточнили в министерстве.

Новгородская область МЧС

Новости

СКР установил личность блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Омоновец пострадал при стычке с футбольными фанатами в Петербурге

Августовский холод установил в воскресенье рекорд в столице

Августовский холод установил в воскресенье рекорд в столице

Новый закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу

Иркутские власти посчитали количество пострадавших при наводнении

Двое погибли при столкновении пяти машин на перекрестке в Екатеринбурге

Двое погибли при столкновении пяти машин на перекрестке в Екатеринбурге

Река Ия в Тулуне опустилась ниже критической отметки

Река Ия в Тулуне опустилась ниже критической отметки

Что произошло за день: суббота, 3 августа

Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" совершил первый полет

СКР завел уголовное дело об отмывании средств фондом Навального

СКР завел уголовное дело об отмывании средств фондом Навального
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');