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20 человек арестованы и 30 оштрафованы в Москве за несанкционированную акцию 3 августа

20 человек арестованы и 30 оштрафованы в Москве за несанкционированную акцию 3 августа
Во время несанкционированной акция оппозиции в Москве
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В московские суды поступило 127 административных материалов в отношении задержанных на несанкционированной акции 3 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

"По 20 из них вынесено решение о назначении наказания в виде административного ареста, еще по 30 материалам суд назначил наказание в виде административного штрафа", - сказали в Мосгорсуде.

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В пресс-службе также отметили, что число поступивших в московские суды материалов по акции 27 июля в настоящее время составляет 1108 административных дел. "Из этого числа уже рассмотрены с назначением наказания 480 материалов. Из них в отношении 89 человек назначены наказания в виде административного ареста, по 376 материалам вынесены решения о штрафах, в двух случаях назначены обязательные работы", - сказали в Мосгорсуде.

Там отметили, что еще 13 материалов возвращено в отделы полиции для устранения неточностей.

Почти все правонарушители привлечены к ответственности по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение установленного порядка правил проведения митинга).

Представитель Мосгорсуда уточнила, что размер штрафов составлял от 3 тысяч рублей, а срок административных арестов - от трех суток.

Таким образом, по итогам двух несанкционированных акций к ответственности привлечено более 500 человек, из которых 109 назначен административный арест, остальные оштрафованы.

Несанкционированные акции

В субботу 27 июля в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. Причиной акции стали отказы в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция сообщала, что на акции 27 июля были задержаны 1074 человека.

Через неделю, 3 августа сотрудники полиции и Росгвардии пресекли несогласованное с властями города мероприятие в центре Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов. К вечеру полиция сообщила о задержании 600 человек.

Москва

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