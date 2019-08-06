Националист Демушкин оштрафован за участие в московской акции 3 августа

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы во вторник оштрафовал националиста Дмитрия Демушкина за участие в несанкционированной акции 3 августа.

"Суд установил вину Демушкина в совершении правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Демушкин признан виновным по статье 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления").

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошла в Москве 3 августа. Она представляла собой сход и шествие по Бульварному кольцу.

По данным полиции, в ней приняли участие порядка 1500 человек. За различные правонарушения задержано около 600 человек.

В мае сообщалось, что Демушкин был назначен и.о. главы администрации в подмосковной Барвихе.