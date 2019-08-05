Петербург намерен в 2019 году продать блок-пакет акций авиакомпании "Россия"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Правительство Санкт-Петербурга планирует в 2019 году реализовать блокирующий пакет акций авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), сообщается на на портале антикоррупционной экспертизы.

Реализовать планируется 25,0001%.

Комитет имущественных отношений администрации Петербурга оценивает стоимость всех активов хозяйствующего субъекта в 7,362 млрд рублей. Из этого следует, что стоимость пакета акций находящихся в собственности города может составить не менее 1,84 млрд рублей.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что реализация пакета акций позволит получить дополнительный доход в бюджет города.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Россия" в 2018 году сократила чистую прибыль по РСБУ в 2,5 раза по сравнению с показателем 2017 г., до 1,65 млрд руб.

Выручка "России" в прошлом году увеличилась более чем на 20%, до 114,5 млрд руб., себестоимость продаж - на 22%, до 113,2 млрд руб.

По стандартам МСФО "Россия" закончила 2018 год с чистым убытком в 6,3 млрд руб., нарастив его примерно в три раза, сообщалось в отчете материнского "Аэрофлота". Консолидированная выручка соответствует выручке по РСБУ - 114,5 млрд руб.

Кредиторская задолженность компании, согласно отчетности по РСБУ, выросла на 6%, до 13,96 млрд руб., дебиторская - уменьшилась на 22%, до 6,9 млрд руб. Объем заемных средств - и долгосрочных, и краткосрочных - за отчетный период сохранился на уровне 2,8 млрд руб. и 2,3 млрд руб. соответственно.

В прошлом году "Россия" перевезла 11,14 млн человек, снизив этот показатель в годовом выражении на 0,1% и заняв третью строчку в статистике крупнейших авиакомпаний РФ.

"Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию "России", блокирующий пакет - у администрации Санкт-Петербурга.