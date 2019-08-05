Поиск

Петербург намерен в 2019 году продать блок-пакет акций авиакомпании "Россия"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Правительство Санкт-Петербурга планирует в 2019 году реализовать блокирующий пакет акций авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), сообщается на на портале антикоррупционной экспертизы.

Реализовать планируется 25,0001%.

Комитет имущественных отношений администрации Петербурга оценивает стоимость всех активов хозяйствующего субъекта в 7,362 млрд рублей. Из этого следует, что стоимость пакета акций находящихся в собственности города может составить не менее 1,84 млрд рублей.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что реализация пакета акций позволит получить дополнительный доход в бюджет города.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Россия" в 2018 году сократила чистую прибыль по РСБУ в 2,5 раза по сравнению с показателем 2017 г., до 1,65 млрд руб.

Выручка "России" в прошлом году увеличилась более чем на 20%, до 114,5 млрд руб., себестоимость продаж - на 22%, до 113,2 млрд руб.

По стандартам МСФО "Россия" закончила 2018 год с чистым убытком в 6,3 млрд руб., нарастив его примерно в три раза, сообщалось в отчете материнского "Аэрофлота". Консолидированная выручка соответствует выручке по РСБУ - 114,5 млрд руб.

Кредиторская задолженность компании, согласно отчетности по РСБУ, выросла на 6%, до 13,96 млрд руб., дебиторская - уменьшилась на 22%, до 6,9 млрд руб. Объем заемных средств - и долгосрочных, и краткосрочных - за отчетный период сохранился на уровне 2,8 млрд руб. и 2,3 млрд руб. соответственно.

В прошлом году "Россия" перевезла 11,14 млн человек, снизив этот показатель в годовом выражении на 0,1% и заняв третью строчку в статистике крупнейших авиакомпаний РФ.

"Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию "России", блокирующий пакет - у администрации Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург авиакомпания Россия

Новости

Число пострадавших от взрывов на арсенале под Ачинском возросло до девяти

Число пострадавших от взрывов на арсенале под Ачинском возросло до девяти

Умер автор песни "Снег кружится" композитор Сергей Березин

Что произошло за день: понедельник, 5 августа

Консилиум врачей решил ампутировать правую руку девочки из Ингушетии

К тушению пожара на арсенале в Красноярском крае подключат роботов

Два пассажирских самолета были в небе над Ачинском во время взрывов боеприпасов

Суд арестовал блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Суд арестовал блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Дело "Седьмой студии"

Театр "У Никитских ворот" попросил о помощи из-за возвращения на работу фигурантки дела "Седьмой студии"

Театр "У Никитских ворот" попросил о помощи из-за возвращения на работу фигурантки дела "Седьмой студии"

Источник в Минобороны опроверг сообщения о погибшем на складе в Красноярском крае

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');