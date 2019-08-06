Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у побережья Камчатки

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,0, произошедшее в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс" во вторник в Камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло во вторник утром по местному времени. Его очаг залегал на глубине 28,4 км. Эпицентр находился примерно в 80 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 9,6.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что подземные толчки в населенных пунктах региона не ощущались.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.