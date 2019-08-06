Туристка отсудила у Сочинского нацпарка 146 тысяч рублей за перелом ноги

Суды решили, что в парке плохо убирали наледь, женщина на ней поскользнулась - и теперь имеет право на компенсацию

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Волгоградский областной суд присудил жительнице города 146 тысяч рублей компенсации, которую ей должен выплатить Сочинский национальный парк, сообщила пресс-служба суда.

31 декабря 2015 года заявительница пошла с детьми в парк на экскурсию. На лестнице она поскользнулась на наледи и сломала ногу. Ее доставили в больницу в Сочи и прооперировали. Она затем решила взыскать материальный и моральный ущерб с администрации парка.

Красноармейский районный суд Волгограда решил, что ответчик не обеспечил экскурсантам безопасные условия. Он присудил истице 46 тысяч рублей компенсации затрат на лечение и еще 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Представители парка оспорили это решение, но Волгоградский областной суд их апелляцию отклонил и оставил решение суда первой инстанции без изменений.