На двухлетнюю девочку с крыши ремонтируемой школы в Саратове упала болгарка

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы в Саратове возбудили уголовное дело из-за травм двухлетней девочки, на голову которой во время ремонта школы упала болгарка.

По данным управления СКР по региону, женщина везла свою дочь на трехколесном велосипеде мимо двухэтажной школы, которую в тот момент ремонтировали. Из-за невнимательности рабочих болгарка упала с крыши и травмировала ребенка, девочку пришлось госпитализировать.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Следователи опрашивают свидетелей произошедшего.