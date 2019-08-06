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Третий фигурант "дела 27 июля" объявил голодовку

Третий фигурант "дела 27 июля" объявил голодовку
Задержанный во время несанкционированной акции оппозиции в Москве
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Фигурант дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля Самариддин Раджабов объявил голодовку. Об этом сообщает пресс-служба "Правозащиты Открытки", адвокат которой Анри Цискаришвили защищает обвиняемого.

Раджабов начал голодовку с 1 августа.

К настоящему времени голодовку держат трое арестованных фигурантов "дела 27 июля": Кирилл Жуков объявил ее после ареста 2 августа "против того, что с ним происходит", Алексей Миняйло на момент ареста в минувшую пятницу голодал 20 дней в знак протеста против недопуска на выборы в депутаты Мосгордумы оппозиционного кандидата Любови Соболь.

30 июля в столичном главке Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела об организации, участии и призывах к массовым беспорядкам в связи с событиями 27 июля в центре Москвы (ст. 212 УК РФ).

С делом о массовых беспорядках соединены дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе акции 27 июля (ст. 318 УК РФ).

По делу о беспорядках арестованы девять обвиняемых, еще одного - Сергея Фомина - следствие объявило в розыск 5 августа. Он участвовал в акции 27 июля и стал фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках. По версии следствия, он вышел из оцепления, взяв на руки чужого маленького ребенка для маскировки.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. Были задержаны свыше тысячи человек.

Москва Самариддин Раджабов

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