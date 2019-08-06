Глава турфирмы "Жемчужная река" попадет под суд

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура направила в суд дело главы турфирмы "Жемчужная река", клиенты которой в конце 2018 года застряли в Китае, сообщили в Генпрокуратуре России во вторник.

"Исполняющий обязанности Московского межрегионального транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "Тревел Дизайнерс" (турфирма "Жемчужная река"). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период времени с августа по декабрь 2018 года гендиректор ОАО "Тревел Дизайнерс", одновременно являясь заместителем генерального директора ООО "Геркулес Тревел", для поддержания финансово-хозяйственной деятельности последнего, перевел более 418 млн рублей сторонним организациям и физическим лицам.

"Таким образом ОАО "Тревел Дизайнерс" своевременно и в полном объеме не исполнены финансовые обязательства по оплате услуг АО "Авиакомпания "ИрАэро". В связи с несвоевременной оплатой авиакомпания приостановила программу полетов в КНР, что в свою очередь привело к длительным задержкам возвращения туристов на территорию РФ", - отметили в надзорном ведомстве.

По его данным, "в результате незаконных действий обвиняемого причинен вред деловой репутации ООО "Тревел Дизайнерс", организация исключена из единого федерального реестра туроператоров".

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 369 города Москвы для рассмотрения по существу.