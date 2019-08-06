"Почта России" через суд потребовала от Судебного департамента при ВС РФ долг в 97 млн руб.

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "Почта России" подала иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании задолженности в размере 97,1 млн рублей с Судебного департамента при Верховном суде РФ, следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд принял к производству иск, его рассмотрение назначено на 29 августа.

В пресс-службе "Почты России" и Судебном департаменте на момент публикации не ответили на запрос "Интерфакса".

Согласно материалам на сайте госзакупок, "Почта России" была выбрана единственным поставщиком почтовых услуг для Судебного департамента, включая федеральные суды общей юрисдикции, федеральные арбитражные суды и органы судейского сообщества, с 1 января 2019 по 31 марта 2020 гг. Стоимость контракта составляет 4,1 млрд рублей.

В середине 2018 года почтовый оператор и департамент впервые заключили централизованный госконтракт по оказанию услуг почтовой связи судам. До этого оно осуществлялось на основании 400 контрактов с региональными представительствами сторон.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тыс. отделений по всей стране. В компании работает около 335 тыс. сотрудников. Ежегодно "Почта" принимает около 2,5 млрд писем, в 2018 году она обработала порядка 433 млн посылок. "Почта России" сейчас находится в процессе преобразования из ФГУПа в акционерное общество со 100%-ным госучастием.