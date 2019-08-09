Совет директоров "Почты России" может возглавить вице-премьер Акимов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Правительство сформировало предварительный вариант состава совета директоров "Почты России", который должен появиться у компании после преобразования в акционерное общество, главой совета может стать вице-премьер Максим Акимов, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Процесс преобразования ФГУПа в АО со 100%-ным госучастием начался 1 октября 2018 года. С этого момента у "Почты" есть год на проведение всех процедур для перехода в форму АО. Корпоративная структура будущего акционерного общества предполагает, что ключевыми органами управления будут единственный акционер в лице государства, совет директоров, правление и гендиректор.

По словам источника издания, сейчас в предварительном составе совета 11 кандидатур, их число может вырасти до 13. В совет, как ожидается, войдут бывший министр связи Николай Никифоров и его преемник Константин Носков, президент ВТБ Андрей Костин, экс-глава президентской администрации Александр Волошин, глава "Почты России" Николай Подгузов, замминистра экономики Оксана Тарасенко, замминистра финансов Андрей Иванов, первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету Николай Журавлев, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов и глава профсоюза работников связи Анатолий Назейкин. Волошин и Никифоров предлагаются в качестве независимых директоров.

Представитель Акимова сообщил газете, что состав совета директоров "обсуждается". Представитель "Почты России" не стал комментировать состав совета, отметив, что это прерогатива акционера.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тыс. отделений по всей стране. В компании работает около 350 тыс. сотрудников. Ежегодно "Почта" принимает около 2,5 млрд писем и счетов и обрабатывает порядка 365 млн посылок.

По итогам 2018 года "Почта России" получила выручку от операционной деятельности в размере 190,3 млрд рублей (в том числе выручка от почтового бизнеса - 82,9 млрд рублей, от посылочного бизнеса - 56,9 млрд рублей). Чистая прибыль компании выросла по сравнению с 2017 годом в 3,5 раза и составила 2,7 млрд рублей.