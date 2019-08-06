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Осужденный по делу о коррупции Никита Белых и его супруга решили развестись

Осужденный по делу о коррупции Никита Белых и его супруга решили развестись
Супруга бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Осужденный за коррупцию бывший губернатор Кировской области Никита Белых разводится с супругой Екатериной. Об этом она сама рассказала Business FM в день своего 33-летия.

"Это решение было принято мной и Никитой Юрьевичем консолидированно. От себя могу добавить, что когда у заключенного супруга правозащитник и, в том числе, занимается расследованиями, это достаточно рискованная история, и другого способа застраховаться с точки зрения безопасности мы не увидели", - рассказала она.

В своем телеграм-канале Екатерина Белых сообщила, что решение связано с угрозами в ее адрес и в отношении коллег из White News и Dolgi.ru. Она отметила, что развод с Никитой Белых необходим, чтобы "не допустить влияния нашей правозащитной деятельности на его судьбу в заключении".

Никита Белых женился на Екатерине Белых, в девичестве Рейферт, 14 ноября 2017 года во время судебного процесса. Позднее они обвенчались.

1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. Вместе с тем суд оправдал его по эпизоду получения взятки в 200 тысяч евро от предпринимателя Альберта Ларицкого.

Никита Белых возглавлял Кировскую область в период 2009-2016 гг.

Никита Белых Екатерина Рейферт

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