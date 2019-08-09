Серийное производство российского двигателя для МС-21 начнется в 2020 году

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Серийное производство двигателей ПД-14 для самолета МС-21 начнется в 2020 году, заявил журналистам управляющий директор АО "ОДК-Пермские моторы" Сергей Попов.

"Серийное производство мы должны начать в следующем году, а выпустить изделие в 2020-2021 году. Это будет первый серийный двигатель", - сказал Попов

ПД-14 - базовый турбовентиляторный двигатель, который создан в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных.

Двигатель ПД-14 создается в рамках программы разработки семейства авиадвигателей тягой от 12,5 тонны до 18 тонн для применения на пассажирских и транспортных самолётах различных типов, в том числе - для перспективного авиалайнера МС-21.