Поиск

Серийное производство российского двигателя для МС-21 начнется в 2020 году

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Серийное производство двигателей ПД-14 для самолета МС-21 начнется в 2020 году, заявил журналистам управляющий директор АО "ОДК-Пермские моторы" Сергей Попов.

"Серийное производство мы должны начать в следующем году, а выпустить изделие в 2020-2021 году. Это будет первый серийный двигатель", - сказал Попов

ПД-14 - базовый турбовентиляторный двигатель, который создан в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных.

Двигатель ПД-14 создается в рамках программы разработки семейства авиадвигателей тягой от 12,5 тонны до 18 тонн для применения на пассажирских и транспортных самолётах различных типов, в том числе - для перспективного авиалайнера МС-21.

МС-21

Новости по теме

Новости

ФСБ провела обыски в управлении по борьбе с коррупцией красноярского МВД

Инвесткомитет РЖД проведет совещание по ВСМ Москва-Петербург

Инвесткомитет РЖД проведет совещание по ВСМ Москва-Петербург

В "Останкино" заявили, что сбой в вещании ТВ не связан с телецентром

В "Останкино" заявили, что сбой в вещании ТВ не связан с телецентром

Юристы ФБК остались свидетелями после допроса о финансировании фонда

Что произошло за день: четверг, 8 августа

В Архангельской области после взрыва на полигоне не превышен уровень радиации

Бизнесмена из "списка Титова" оправдали по делу о многомиллионной растрате

Российские рыбаки практически прекратили вылов сайры

Российские рыбаки практически прекратили вылов сайры

В МИД РФ назвали недопустимыми призывы Deutsche Welle к участию в протестах

Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');