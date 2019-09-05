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Путин заявил, что санкции США не помешают производству самолета МС-21

Путин заявил, что санкции США не помешают производству самолета МС-21
Самолет МС-21
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Американские санкции не помешают производству российского самолета МС-21, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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"У нас очень хороший появляется самолет, конкурентоспособный, среднемагистральный - МС-21. Он явный конкурент "Боингу-737". Но взяли (США) и внесли в санкционные списки изделия для производства крыла. Никакого отношения не имеет к обороне. Мы сделаем это сами", - сказал Путин.

При этом он отметил, что кооперация была бы уместна, и Россия была готова приобрести соответствующие американские материалы, так же как США закупает у России титан для производства "Боингов".

"Мы все равно это сделаем. Потребуется время, мы думали года два, но (получится - ИФ) меньше, наверное, полтора. Он уже у нас летает, и эти материалы у нас появятся. Может быть, это, отчасти, даже хорошо, потому что это будут свои материалы - мы не будем в этом смысле ни от кого не зависеть", - пояснил президент.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер, создаваемый предприятиями ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (разработчик и оператор проекта - корпорация "Иркут" ). Сейчас три опытных образца МС-21 проходят летные испытания.

Владимир Путин МС-21 США

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