Закон обяжет кинотеатры обеспечить безопасность зрителей в чрезвычайных ситуациях

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ предложило законодательно закрепить обязанности кинотеатров по обеспечению безопасности зрителей, а также установить правила работы и посещения кинотеатров.

На официальном портале проектов нормативных правовых актов опубликован соответствующий законопроект о внесении поправок в федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации".

Кинотеатры обяжут информировать посетителей об их действиях в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию посетителей кинотеатра.

Поправки будут регулировать соблюдение требования закона о защите детей от вредной информации. В документе уточняется, что администрация кинотеатра вправе не допустить зрителя на фильм или удалить его из зала в случае нарушения им правил посещения или причинения вреда имуществу кинотеатра.

Зрители в течение пяти дней с момента сеанса смогут требовать возврата стоимости билета, если была отмена, замена фильма по вине кинотеатра, или если показ фильма был некачественным.

Кроме этого, предлагается закрепить право посетителей возвращать билет и деньги за него до начала показа.

Гражданам должна быть предоставлена возможность ознакомления с правилами посещения кинотеатра до покупки билета, в том числе онлайн.

Также правила предлагают несколько запретов для посетителей. В частности, прописан запрет на проведение фотоаудиовидеозаписи фильмов в кинозалах или их фрагментов - независимо от цели записи.

Кроме того, предлагается запретить проносить в кинотеатры оружие и боеприпасы, колющие или режущие предметы, взрывчатые и другие опасные вещества, а также наркотики и стимуляторы. Запрет может распространиться также на пиротехнику и громоздкие предметы.

Кроме того, предлагается запретить зрителям приносить в зал свои продукты питания, алкогольные и прохладительные напитки. Разрешат проносить только то, что было куплено на территории кинотеатра.