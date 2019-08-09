Поиск

Закон обяжет кинотеатры обеспечить безопасность зрителей в чрезвычайных ситуациях

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ предложило законодательно закрепить обязанности кинотеатров по обеспечению безопасности зрителей, а также установить правила работы и посещения кинотеатров.

На официальном портале проектов нормативных правовых актов опубликован соответствующий законопроект о внесении поправок в федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации".

Кинотеатры обяжут информировать посетителей об их действиях в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию посетителей кинотеатра.

Поправки будут регулировать соблюдение требования закона о защите детей от вредной информации. В документе уточняется, что администрация кинотеатра вправе не допустить зрителя на фильм или удалить его из зала в случае нарушения им правил посещения или причинения вреда имуществу кинотеатра.

Зрители в течение пяти дней с момента сеанса смогут требовать возврата стоимости билета, если была отмена, замена фильма по вине кинотеатра, или если показ фильма был некачественным.

Кроме этого, предлагается закрепить право посетителей возвращать билет и деньги за него до начала показа.

Гражданам должна быть предоставлена возможность ознакомления с правилами посещения кинотеатра до покупки билета, в том числе онлайн.

Также правила предлагают несколько запретов для посетителей. В частности, прописан запрет на проведение фотоаудиовидеозаписи фильмов в кинозалах или их фрагментов - независимо от цели записи.

Кроме того, предлагается запретить проносить в кинотеатры оружие и боеприпасы, колющие или режущие предметы, взрывчатые и другие опасные вещества, а также наркотики и стимуляторы. Запрет может распространиться также на пиротехнику и громоздкие предметы.

Кроме того, предлагается запретить зрителям приносить в зал свои продукты питания, алкогольные и прохладительные напитки. Разрешат проносить только то, что было куплено на территории кинотеатра.

Минкультуры РФ

Новости

Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации

Число фигурантов "дела 27 июля" достигло 11 человек

В 2020 году в России появится стандарт школьной формы

В 2020 году в России появится стандарт школьной формы

В красноярской Каменке, пострадавшей от взрывов на арсенале, начался пожар

В красноярской Каменке, пострадавшей от взрывов на арсенале, начался пожар

Серийное производство российского двигателя для МС-21 начнется в 2020 году

ФСБ провела обыски в управлении по борьбе с коррупцией красноярского МВД

Инвесткомитет РЖД проведет совещание по ВСМ Москва-Петербург

Инвесткомитет РЖД проведет совещание по ВСМ Москва-Петербург

В "Останкино" заявили, что сбой в вещании ТВ не связан с телецентром

В "Останкино" заявили, что сбой в вещании ТВ не связан с телецентром

Юристы ФБК остались свидетелями после допроса о финансировании фонда

Что произошло за день: четверг, 8 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');