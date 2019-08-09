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Идею о запрете проносить еду в кинотеатры предложили киносети

Идею о запрете проносить еду в кинотеатры предложили киносети
Фото: Vostock-photo

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Запрет проносить на сеанс еду и напитки, приобретенные не в кинотеатре, был включен в список правил из-за жалоб представителей киноиндустрии на падение доходов. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минкультуры РФ.

Представители киносетей отмечали, что для них еда, принесенная с собой в кинотеатры, "является проблемой, которая ведет к существенному падению доходов". Так сказали в пресс-службе ведомства, комментируя проект законопроекта министерства, размещенного на портале нормативных правовых актов.

В ведомстве отметили, что прислушиваются к мнению индустрии и стараются способствовать ее развитию на всей территории страны. В Минкультуры РФ подчеркивают, что инициативу разместили для общественного обсуждения, "чтобы выслушать разные мнения и принять окончательное решение".

Минкультуры РФ также предлагает "не закрепить на законодательном уровне обязанность кинотеатров по обеспечению безопасности, а прописать/установить в законодательстве правила функционирования и посещения кинотеатров". Однако эти правила, в свою очередь, устанавливают "обязанность демонстраторов фильмов утверждать своим локальным актом правила посещения кинотеатра и до покупки билета предоставлять возможность зрителям ознакомиться с такими правилами посещения".

Запрет на съёмку в кинотеатрах, как отметили в министерстве, связан с тем, что на практике, пиратов, осуществляющих съемку в кинотеатре невозможно привлечь к административной ответственности, в связи с невозможностью доказать наличие квалифицирующего признака - извлечение дохода.

В ведомстве заявили, что "именно поэтому в специальное отраслевое законодательство предлагается ввести запрет на осуществление съемки в кинотеатре". При этом планируется установить ответственность в КоАП за аудио-фото-видеозапись фильмов в кинозалах.

Ранее на официальном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект о внесении поправок в федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации". Проект предполагает установить правила работы и посещения кинотеатров.

Минкультуры РФ

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