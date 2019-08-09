На создание авиадвигателя ПД-35 выделят $3 млрд

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Государство выделяет $3 млрд на создание авиадвигателя большой тяги ПД-35 для проектируемого широкофюзеляжного самолета. Об этом сообщил управляющий директор, генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев журналистам в пятницу.

В январе 2018 года в то время вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что перспективный сверхмощный двигатель ПД-35 станет основным для будущих российских военно-транспортных самолетов и позволит перейти на двухмоторную схему на крупных российских самолетах.

"Двигатель ПД-35 нужен не только для российско-китайского широкофюзеляжного пассажирского самолёта. Он позволит уйти от четырехмоторной схемы на ИЛ-476, ИЛ-478, ИЛ-96-400, а также станет базовым двигателем для перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации", - писал Рогозин в твиттере.

Он отметил, что создание авиационного двигателя тягой более 30 тонн - "крайне важная для развития нашей авиации задача", которая не была решена во времена СССР. По словам Рогозина, сейчас в РФ подошли к решению этой задачи, опираясь на опыт создания базового генератора для двигателя ПД-14 для лайнера МС-21.

Ранее сообщалось, что АО "ОДК-Авиадвигатель" получило от материнской "Объединенной двигателестроительной корпорации" заказ на изготовление двигателя-демонстратора технологий (ДДТ) ПД-35, предназначенного для дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов. Согласно материалам системы "СПАРК-Маркетинг", до 5 декабря 2018 года "ОДК-Авиадвигатель" должно разработать техническое задание на ДДТ, до 5 декабря 2019 г. - эскизный проект. Через год должны быть изготовлены и собраны узлы демонстрационного газогенератора (ДГГ) ПД-35, еще через год - полностью изготовлен и испытан сам ДГГ. К 5 декабря 2022 г. необходимо собрать узлы ДДТ ПД-35, наконец, к 5 декабря 2023 г. должен быть собран и испытан непосредственно ДДТ.

В пресс-службе компании "ОДК-Авиадвигатель" ранее также сообщили, что авиадвигатель тягой порядка 35 тонн планируется сертифицировать в 2025 году.

По данным на январь 2018 года стоимость работ оценивалась в 64,3 млрд рублей.

Решение по разработке "тяжелого" двигателя тягой на 35 тонн было принято в 2016 году. Как отмечалось, он необходим для достижения топливной эффективности на дальнемагистральных авиалайнерах и мощных военно-транспортных самолётах.

23 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Минпромторга Денисом Мантуровым заявил, что работы по региональному самолету Ил-114 и двигателю ПД-35 будут профинансированы не только в 2018-м, но и вплоть до 2020 года включительно.

Глава государства назвал эту работу одним из приоритетов. "Нам нужен региональный самолет свой, иначе мы так и будем вечно покупать все за границей в этом сегменте. Но и нужен двигатель мощный, ПД-35 нам нужен. Много проектов в авиации связано с этим двигателем", - сказал Путин.

В "ОДК-Авиадвигателе" отмечали ранее, что "на базе двигателя ПД-35 планируется в дальнейшем создать семейство авиадвигателей различной тяги вплоть до тяги на взлете до 50 т".