Минтранс объяснил рост стоимости авиабилетов в России

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость авиабилетов в РФ в I полугодии выросла на 7%, итоговое подорожание в 2019 году будет зависеть от цен на авиакеросин, сообщила журналистам начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

"За полгода на 7% (выросла стоимость авиабилетов - ИФ)", - сказала она журналистам в кулуарах ВЭФ-2019.

Она уточнила, что итоговое подорожание билетов по 2019г. будет в первую очередь зависеть от стоимости авиакеросина.

"Я думаю, что керосин - все-таки основное", – сказала она, отвечая на вопрос о факторах роста цен.