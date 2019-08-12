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В Красноярске загорелся рынок

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Пожарные выехали на Енисейский рынок в Красноярске, где загорелся склад, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-центре главного управления МЧС по региону.

"Возгорание зафиксировано на улице Шахтеров, 49ж - там горит склад, там много различных магазинов. Наши сотрудники оперативно выехали к месту возгорания. Там везде черный густой дым", - сказал сотрудник пресс-центра.

Пожар начался на складе с административными помещениями на территории продуктового рынка "Енисейский" - это четырехэтажное здание площадью 1 тыс. кв. м. Пожару присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным, пострадавших нет.

Красноярск

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