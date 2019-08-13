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Спасатели эвакуируют с Эльбруса трех альпинистов с травмами

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС эвакуируют с Эльбруса трех альпинистов из разных групп, которым экстренно потребовалась помощь. Об этом расскзал представитель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Вертолет МЧС вывез с Эльбруса девушку с травмой шейного отдела позвоночника. Следующим рейсом вертолет заберет мужчину с черепно-мозговой травмой. Также в отряд поступила информация об альпинисте, у которого развился отек легких и которому также нужна срочная эвакуация.

Эльбрус МЧС

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