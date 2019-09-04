Альпинист из Москвы получил травму на Эльбрусе

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Альпинист из Москвы получил травму на Эльбрусе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии (КБР) в среду, 4 сентября.

Скалолаз 1990 года рождения травмировал ногу на высоте 3,8 тысячи метров и попросил о помощи, заявили в МЧС. Спасатели спустили его к подножию Эльбруса, где затем передали врачам.

В эвакуации участвовали пять сотрудников МЧС. Отмечается, что пострадавший регистрировал свой маршрут в региональном управлении министерства.