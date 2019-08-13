Верховный суд не пустил директора ФБК Жданова на выборы в Мосгордуму

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд отклонил апелляцию главы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и признал законным решение Мосгорсуда отказать ему в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Об этом сообщили в пресс-службе ВС.

Жданов выдвинулся в городское заксобрание по 8-му избирательному округу. 16 июля окружной избирком отказал ему в регистрации.

Политик обжаловал это решение в суде. Мосгорсуд 2 августа подтвердил законность недопуска его к выборам.