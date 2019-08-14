В России вынесли первый приговор по статье о манипулировании рынком

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Казанский суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы бывшему трейдеру банка "Ак Барс" Артему Люлинскому по статье о манипулировании рынком (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ). Он стал первым осужденным по этой статье, пишет в среду газета "Коммерсантъ".

Как отмечает газета, до сих пор статья о манипулировании рынком была "спящей". Дела по ней заводили и ранее, но в процессе расследования переквалифицировали на другие статьи, например, о мошенничестве или растрате.

Дело в отношении Люлинского было возбуждено в октябре 2017 года. По версии следствия, трейдер с 18 марта 2011 года по 9 декабря 2016 года необоснованно обогащался на невыгодных для его работодателя сделках. Между тем ЦБ установил, что Люлинский покупал бумаги на свой личный брокерский счет агрессивными заявками в короткие временные интервалы, что провоцировало рост цены. После этого Люлинский выставлял лоты на продажу, а заявку на покупку, заведомо исполняющую выставленную ранее заявку, подавал со счета своего работодателя. В итоге трейдер получал прибыль примерно в несколько сотен рублей, а банк и дочерняя компания "Ак Барс Финанс" - убытки.

Всего Люлинскому удалось заработать более 77 млн рублей, деньги он выводил на счета четырех кредитных организаций. Ущерб "Ак Барса" оценили в 75,4 млн рублей, но директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщал, что на самом деле может идти речь о 200 млн рублей.

Помимо лишения свободы, в приговоре Люлинскому указан запрет на операции с ценными бумагами в течение трех лет и четырехлетний испытательный срок. Сам осужденный настаивал на оправдательном приговоре.

В ЦБ считают, что казанское дело "открывает правоприменительную практику по данному составу правонарушений на российском финансовом рынке", отмечает "Ъ".

По данным издания, в суд уже поступило еще одно аналогичное дело в отношении бывшего сотрудника Балтинвестбанка Андрея Корнилова, который, по версии следствия, заработал 12 млн рублей на манипулировании рынком ценных бумаг.