Более 60% россиян назвали себя православными

Фото: Петр Сивков/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Опрос ВЦИОМ показал, что две трети граждан РФ (63%) считают себя православными. Опрос был проведен 26 июля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

По данным социологического исследования, большинство сторонников православной веры (86%) - крещеные. Из них две трети (66%) приняли таинство крещения по решению родителей или родственников.

Треть (34%) опрошенных считают, что решение о крещении необходимо принимать во взрослом возрасте. Чаще всего об этом заявляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет - их доля составляет 59%.

По данным ВЦИОМ, 5% сограждан считают себя последователями ислама, по 1% сограждан приходится на католиков и протестантов, 6% россиян считают себя верующими, но не принадлежат ни одной из конфессий. Социологи отмечают, что 6% респондентов колеблются между верой и атеизмом.

Согласно данным опроса, 15% россиян считают себя неверующими. Среди молодежи в возрасте 18-24 лет удельный вес атеистов составляет 37%.

Директор ВЦИОМ по работе с органами госвласти Кирилл Родин отметил "усиливающийся тренд формирования кризиса веры вообще и православия в частности".

"Поколение Z, или, как его еще называют, первое полностью цифровое поколение, декларирует заметное увеличение доли неверующих при почти трехкратном сокращении доли относящих себя к православным", - комментирует результаты опроса Родин.

Он отмечает, что одно из главных отличий нового поколения от предшественников в том, что "это люди из новой коммуникационной реальности, в которой работают новые законы и инструменты влияния на формирование установок".

"Отставание в модернизации старых форматов взаимодействия с молодежью может стать роковой вехой в определении нового места и роли института веры в обществе", - сказал Родин.

Тем временем у православных верующих в среду, 14 августа, начинается двухнедельный Успенский пост. Он установлен в память о земной кончине Богородицы в 48 году нашей эры.

В ближайшие две недели следует воздержаться от мясных, молочных и рыбных продуктов. В субботу и воскресенье разрешено растительное масло, и только один раз за весь пост разрешается есть рыбу - 19 августа, в праздник Преображения Господня.