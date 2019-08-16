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Уголовное дело возбуждено в Калуге после лезгинки на перекрытой дороге

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Калуге возбудили уголовное дело после того, как неизвестные перекрыли машинами дорогу, чтобы исполнить танец, похожий на лезгинку, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.

Дело возбуждено по статье хулиганство (часть 2 статьи 213 УК РФ). Проводится дополнительная проверка по факту демонстрации одним из "танцоров" предмета, похожего на оружие.

Прокуратура Калужской области, в свою очередь, сообщает, что взяла на контроль расследование данного уголовного дела.

В ночь на 7 августа неизвестные на пяти машинах перекрыли в Калуге дорогу в районе пересечения улиц Кирова и Марата. После молодые люди начали танцевать нечто, похожее на лезгинку, девушки снимали их на телефон. Видео "выступления" спустя день появилось на YouTube-канале "Безопасный город", а затем разошлось по соцсетям.

Как отмечается, полиция установила модели и номера машин, попавших в объективы камер видеонаблюдения, а также девятерых участников происшествия (пятерых мужчин и четырех девушек) в возрасте от 19 до 26 лет. С ними провели профилактические беседы о недопустимости нарушений общественного порядка и безопасности дорожного движения.

В их отношении составили 11 протоколов об административных правонарушениях - в том числе четыре за нарушение пешеходом ПДД, пять за нарушения правил остановки транспортных средств на проезжей части, один за тонировку и еще один за повторное управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

Калуга

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